Украинские адвокаты выступили в поддержку Эмиля Курбединова

Украинские адвокаты выступили в поддержку крымского адвоката Эмиля Курбединова, который подвергается репрессиям в аннексированном Крыму. Соответствующее заявление опубликовано 31 января на странице «Евромайдан SOS» в Фейсбуке.

Арест Курбединова и обыск, проведенный у крымского адвоката российскими силовиками, авторы заявления назвали «спланированной акцией с целью давления на Эмиля Курбединова, вывода его из политических процессов, а также запугивания других адвокатов и правозащитников, которые работают в Крыму».

Украинские адвокаты напомнили, что в Крыму отсутствуют межправительственные и международные правозащитные организации, отсутствуют какие-либо мониторинговые миссии.

«Оккупационные власти России не соблюдают требования Женевской конвенции о защите гражданского населения, Европейской конвенции по правам человека других международных норм и собственного законодательства», – говорится в сообщении.

Авторы заявления напомнили, что в Крым фактически запрещен въезд большого количества украинских журналистов, правозащитников, адвокатов.

«Крымские адвокаты, которые не боятся честно выполнять свою работу, – последнее препятствие на пути к полному бесправию и попранию прав человека властями России на территории аннексированного полуострова», – отметили авторы заявления.

Украинские адвокаты выразили протест против ареста и преследования Эмиля Курбединова, других адвокатов и правозащитников, а также «против циничного нарушения прав человека, в том числе граждан Украины, властью России на территории Крыма».

Адвокат Эмиль Курбединов был задержан в Бахчисарае 26 января, когда ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. В этот же день Железнодорожный районный суд Симферополя, подконтрольный России, признал его виновным в нарушении статьи 20.3 КоАП России (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и арестовал на 10 суток.

Поводом для этого стало то, что в 2013 году Курбединов разместил «Вконтакте» перепост про митинг «Хизб ут-Тахрир» в Симферополе.

Курбединов является одним из ведущих крымских адвокатов, специализирующихся на политических делах. Он сам и его коллеги расценивают арест, как грубое препятствование его адвокатской деятельности.