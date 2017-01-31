В ЕС обеспокоены задержанием адвоката Курбединова в Крыму

В Европейском союзе обеспокоены ситуацией с правами человека в Крыму и задержанием адвоката Эмиля Курбединова. Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по вопросам внешней политики, обнародованном 31 января.

«Административное задержание Курбединова продолжает тревожную тенденцию увеличения частых нападений на жизненно важную работу правозащитников по защите прав крымских татар и тех, кто не признает незаконную аннексию полуострова Россией. Следует уважать права Курбединова и гарантировать его освобождение», – говорится в сообщении.

В ЕС также отметили серьезное нарушение права крымских татар в результате запрета деятельности Меджлиса.

«Последние обвинения в экстремизме заместителя председателя (Меджлиса крымскотатарского народа – КР) Ильми Умерова является еще одним примером преследования их лидеров. Мы ожидаем, что эти обвинения будут сняты и право Умерова на защитника будет полностью соблюдено», – отмечается в заявлении.

В Европейском союзе отметили, что привержены политике непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя.

Адвокат Эмиль Курбединов был задержан в Бахчисарае 26 января, когда ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. В этот же день Железнодорожный районный суд Симферополя, подконтрольный России, признал его виновным в нарушении статьи 20.3 КоАП России (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и арестовал на 10 суток.

Поводом для этого стало то, что в 2013 году Курбединов разместил «Вконтакте» перепост про митинг «Хизб ут-Тахрир» в Симферополе.

Курбединов является одним из ведущих крымских адвокатов, специализирующихся на политических делах. Он сам и его коллеги расценивают арест, как грубое препятствование его адвокатской деятельности.