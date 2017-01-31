Политолог: Путин «поднимает ставки» обострением конфликта в Украине

Эскалации конфликта на востоке Украины способствует «непонятная ситуация» по отношению к России в администрации нового президента США Дональда Трампа. Такое мнение в вечернем эфире Радио Крым.Реалии 31 января высказал украинский политолог Сергей Таран.

Так эксперт прокомментировал массовые обстрелы боевиками группировки «ДНР» города Авдеевка Донецкой области, которые начались 29 января.

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«Сейчас мы не знаем, что будет говорить администрация Дональда Трампа в отношении Украины, непонятная ситуация в Евросоюзе в связи с этим в том числе, и обострение именно с этим связано. Владимир Путин прекрасно понимает, что нужно будет договариваться с администрацией Трампа по-новому, поднимает ставки, и в связи с этим – обострение. То, что сейчас происходит, и есть яркая характеристика международности конфликта на востоке Украины », – подчеркнул Таран.

Третьи сутки не прекращаются тяжелые бои под Авдеевкой Донецкой области. Около пяти утра в воскресенье, 29 января, в районе Авдеевской промзоны боевики группировки «ДНР» начали интенсивный обстрел украинских позиций из стрелкового оружия и минометов.

По последним данным, обстрелы Авдеевки продолжаются.

31 января в Донецкой областной военно-гражданской администрации допускали возможность объявления эвакуации местных жителей из Авдеевки.

В штабе АТО заявляют, что украинская сторона уже несколько раз просила о перемирии, однако обстрелы в Авдеевке продолжаются.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к международным партнерам с просьбой усилить политико-дипломатическое давление на Кремль для прекращения эскалации на Донбассе. Спикер украинского ведомства Марьяна Беца сообщила, что 31 января состоится экстренное заседание ОБСЕ.