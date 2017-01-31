Политолог: Путин «поднимает ставки» обострением конфликта в Украине

Эскалации конфликта на востоке Украины способствует «непонятная ситуация» по отношению к России в администрации нового президента США Дональда Трампа. Такое мнение в вечернем эфире Радио Крым.Реалии 31 января высказал украинский политолог Сергей Таран.
Так эксперт прокомментировал массовые обстрелы боевиками группировки «ДНР» города Авдеевка Донецкой области, которые начались 29 января.
«Сейчас мы не знаем, что будет говорить администрация Дональда Трампа в отношении Украины, непонятная ситуация в Евросоюзе в связи с этим в том числе, и обострение именно с этим связано. Владимир Путин прекрасно понимает, что нужно будет договариваться с администрацией Трампа по-новому, поднимает ставки, и в связи с этим – обострение. То, что сейчас происходит, и есть яркая характеристика международности конфликта на востоке Украины », – подчеркнул Таран.
Третьи сутки не прекращаются тяжелые бои под Авдеевкой Донецкой области. Около пяти утра в воскресенье, 29 января, в районе Авдеевской промзоны боевики группировки «ДНР» начали интенсивный обстрел украинских позиций из стрелкового оружия и минометов.
По последним данным, обстрелы Авдеевки продолжаются.
31 января в Донецкой областной военно-гражданской администрации допускали возможность объявления эвакуации местных жителей из Авдеевки.
В штабе АТО заявляют, что украинская сторона уже несколько раз просила о перемирии, однако обстрелы в Авдеевке продолжаются.
Министерство иностранных дел Украины обратилось к международным партнерам с просьбой усилить политико-дипломатическое давление на Кремль для прекращения эскалации на Донбассе. Спикер украинского ведомства Марьяна Беца сообщила, что 31 января состоится экстренное заседание ОБСЕ.