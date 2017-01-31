Украинские военные отбили часть территорий у боевиков «ДНР» – эксперт

Украинским военным удалось отбить у боевиков группировки «ДНР» часть территории Донецкой области. Об этом в вечернем эфире Радио Крым.Реалии 31 января рассказал бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

«Боевикам поставили задачу жесткую: отбить всю промзону (Авдеевки, где происходит эскалация конфликта – КР), и эти трехсоточные бои, которые идут, с такой задачей, это у них не получается... Удары по гражданским объектам, по самой Авдеевке, наносят для того, чтобы посеять панику, подорвать устои украинской власти и привести к состоянию гуманитарного коллапса», – рассказал Романенко.

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«По «Минску» (Минские соглашения – КР) эта территория должна контролироваться Украиной. За это время часть территорий принципиально важных, не тактического уровня, нам удалось отбить, улучшить ситуацию», – пояснил Романенко.

Не прекращаются тяжелые бои под Авдеевкой Донецкой области. Около пяти утра в воскресенье, 29 января, в районе Авдеевской промзоны боевики группировки «ДНР» начали интенсивный обстрел украинских позиций из стрелкового оружия и минометов.

По последним данным, обстрелы Авдеевки продолжаются.

31 января в Донецкой областной военно-гражданской администрации допускали возможность объявления эвакуации местных жителей из Авдеевки.

В штабе АТО заявляют, что украинская сторона уже несколько раз просила о перемирии, однако обстрелы в Авдеевке продолжаются.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к международным партнерам с просьбой усилить политико-дипломатическое давление на Кремль для прекращения эскалации на Донбассе. Спикер украинского ведомства Марьяна Беца сообщила, что 31 января состоится экстренное заседание ОБСЕ.