Обстрелы в Авдеевке прекращались во вторник дважды – журналист

Во вторник 31 января в городе Авдеевка Донецкой области были два коротких перерыва между обстрелами боевиков группировки «ДНР». Об этом с места событий в вечернем эфире Радио Крым.Реалии сообщил корреспондент «Донбасс.Реалии» Борис Иванов.

«Обстановка мало чем отличается от той, которая была днем или утром, за исключением того, что буквально минут 30 назад был небольшой перерыв. Минут 20 была тишина, не было обстрелов, но они возобновились с новой силой. Близко слышно, более резкие взрывы. Таких пауз сегодня было две: вот эта и еще днем такая же приблизительно. В целом, интенсивность (обстрелов – КР), была одинаковая на протяжении всего дня», – рассказал Иванов.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F305439032&color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true">SoundCloud</a>

Он сообщил, что в Авдеевке из-за подрыва боевиками последней линии электропередач отсутствуют свет и теплоснабжение.

«Сейчас в Авдеевке полностью темно, за исключением машин и палаточного городка спасателей и военных. В окнах нет света, люди говорят, что отопления нет... Очевидно, что в системе поддерживается какая-то температура теплоносителя, чтобы она не замерзла. Сегодня общались с директором авдеевского коксохимзавода, он сказал, что дают газ на город, чтобы не размерзлась эта система, но очевидно, что для того, чтобы люди обогревались, этого не хватает», – сказал Иванов.

Не прекращаются тяжелые бои под Авдеевкой Донецкой области. Около пяти утра в воскресенье, 29 января, в районе Авдеевской промзоны боевики группировки «ДНР» начали интенсивный обстрел украинских позиций из стрелкового оружия и минометов.

По последним данным, обстрелы Авдеевки продолжаются.

31 января в Донецкой областной военно-гражданской администрации допускали возможность объявления эвакуации местных жителей из Авдеевки.

В штабе АТО заявляют, что украинская сторона уже несколько раз просила о перемирии, однако обстрелы в Авдеевке продолжаются.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к международным партнерам с просьбой усилить политико-дипломатическое давление на Кремль для прекращения эскалации на Донбассе. Спикер украинского ведомства Марьяна Беца сообщила, что 31 января состоится экстренное заседание ОБСЕ.