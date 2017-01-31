В Керчи – авария на магистральной теплотрассе

В Керчи, из-за аварии на магистральной теплотрассе в центре города, без тепла остались жители трех многоэтажных домов. Об этом вечером 31 января сообщил на своей странице в Фейсбуке глава подконтрольной Кремлю администрации Керчи Владимир Подлипенцев.

По его словам, авария произошла около 19.00 на участке теплотрассы диаметром 108 мм по улице Кирова. Жители домов № 23, 25 и 27 по ул. Кирова остались без тепла минимум до утра среды.

«На месте происшествия работают аварийные бригады МУП «Жилсервис-Керчь» и керченского филиала «Крымтеплокоммунэнерго». На аварийный участок выехали руководители этих предприятий. В ликвидации аварии принимает участие 14 человек и 2 единицы техники, ориентировочное время устранения аварии 06.00 утра 1 февраля», – говорится в сообщении

Подлипенцев отметил, что «с целью недопущения размораживания и повреждения системы центрального отопления в указанных многоквартирных домах, управляющей компанией производится слив теплоносителя из системы центрального отопления».

По прогнозу, в Керчи ночью ожидается до минус семи градусов мороза.