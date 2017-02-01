Радио Крым.Реалии: Кто забрал у крымчан места в детских садах?

В утреннем эфире Радио Крым.Реалии говорят о проблеме нехватки мест в детских садах Крыма. Согласно российской федеральной целевой программе в Крыму и Севастополе до 2020 года должны построить 90 новых детсадов.

Подконтрольные России власти регулярно отчитываются о строительстве новых и ремонте старых дошкольных учреждений, но очередь в детсады Крыма не только сохраняется, но и интенсивно растет. С чем это связано? Как расходуются деньги ФЦП на детские сады и есть ли здесь место коррупции? Ведущий – Сергей Мокрушин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.