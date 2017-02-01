В Крыму предпринимателям обещают финансовую поддержку

Подконтрольные Кремлю власти Крыма утверждают, что правительство России направит в текущем году более 194 млн рублей субсидий бюджету аннексированного Крыма на поддержку предпринимателей полуострова.

Такое решение было принято в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика», сообщила 31 января пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

В сообщении уточняется, что деньги будут направлены на поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства.

Накануне в Армянске оштрафовали предпринимателя на 50 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба российской прокуратуры Крыма, штраф наложили на высокие цены в магазине предпринимателя.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».