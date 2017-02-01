В столице Беларуси Минске этой ночью милиция задержала журналиста «Общественного телевидения Донбасса» Виталия Сизова, который прибыл туда, чтобы сделать репортаж о заседании Трехсторонней контактной группы 1 февраля. Как сообщает корреспондент Радіо Свобода, инцидент произошел в гостинице, где остановилась съемочная группа украинского телеканала, вещающего на Донбасс.

«В 1:45 ночи по киевскому времени в номер отеля, где остановилась съемочная группа, вошли белорусские милиционеры и силой забрали Сизова в Центральное районное отделение милиции», – сообщили в редакции «Общественного телевидения Донбасса».

Сам Виталий Сизов на странице в Фейсбуке сообщил, что после задержания просидел в участке до 6 часов утра, после чего его освободили.

«Здесь мне рассказали, что Российская Федерация запретила мне въезд на ее территорию до 2021 года. Беларусь и Россия являются союзными государствами, поэтому запрет на въезд распространяется и на Беларусь. В райотделе мне несколько раз повторили, что запрет на въезд – инициатива России, к которой Беларусь не имеет отношения, поэтому узнать причины запрета я не смог. Мне рекомендовали покинуть Беларусь в течение 24 часов, что я и так планировал сделать. Спасибо украинскому консульству и посольству за оперативную реакцию и помощь. Со мной все в порядке», – написал журналист.

Он добавил, что у него есть аккредитация МИД Беларуси и «получил ее без проблем».

Виталий Сизов, который является журналистом «Общественного телевидения Донбасса», ранее также сотрудничал с Радіо Свобода.