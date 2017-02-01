Время печати проездного билета в кассах ГУП Крыма «Крымавтотранс» увеличилось более чем в два раза из-за перевода разработчиком соответствующего программного обеспечения на «медленные» серверы. Об этом РИА Крым рассказал директор предприятия Игорь Коробчук.

Как рассказал Коробчук, данный программный продукт был закуплен в 2015 году.

«Несмотря на подробную техническую документацию с требованиями к работе программного обеспечения, разработчики так и не смогли доработать его функциональные возможности для обеспечения бесперебойной работы предприятия», – отметил он.

По его словам, после того, как руководство «Крымавтотранса» обратилось в суд с требованием расторгнуть договор с разработчиком для замены программного обеспечения на другое, разработчик перевел указанную программу на «медленные» серверы, что значительно сказалось на скорости работы.

Ранее сообщалось, что назначенный Кремлем глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов потребовал провести проверку деятельности компании «Крымавтотранс».

«Крымавтотранс» – крупнейшее предприятие по предоставлению услуг для пассажиров на полуострове. На его балансе состоит 56 автовокзалов и автостанций. Ежедневно «Крымавтотранс» выполняет более четырех тысяч рейсов через автостанции, перевозит 55 тысяч пассажиров.

8 июля судебные приставы приостановили деятельность транспортной компании «Транс-Тур». Ранее было приостановлено действие лицензии крупнейшего крымского автоперевозчика ООО «СимСитиТранс», которого связывают с координатором акции по блокаде Крыма Ленуром Ислямовым. По решению суда имущество автоперевозчика опечатали сотрудники Федеральной службы судебных приставов. 29 июня автобусы не вышли на маршруты, их заменили на другие.

Российские власти Симферополя сообщали о том, что город испытывает проблемы с транспортными перевозками.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».