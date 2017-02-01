США призывают прекратить насилие на Донбассе

В США выражают обеспокоенность из-за резкого обострения ситуации на Донбассе.

«С 28 января СММ ОБСЕ сообщает о резком обострении боев, в том числе с использованием тяжелой артиллерии и другого оружия, запрещенного Минскими соглашениями», – говорится в заявлении Госдепартамента США, распространенном 31 января.

«Во избежание большего гуманитарного кризиса, мы призываем к немедленному и стабильному прекращению огня, а также предоставлению полного доступа наблюдателям ОБСЕ. Мы еще раз выражаем поддержку США по полному выполнению Минских договоренностей», – отметили в Государственном департаменте.

Утром 29 января начались ожесточенные бои неподалеку Авдеевки. Стороны конфликта обвинили друг друга в причинении этих боев. Украинская сторона заявила, что боевики начали обстреливать и сам город. В результате обстрелов Авдеевки с воскресенья, по последним данным украинской стороны, погибли 6 военнослужащих, десятки ранены.

Сепаратисты, в свою очередь, заявляют, что двое боевиков погибли, шестеро получили ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков, одна местная жительница погибла.