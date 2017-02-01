Водолазы нашли фрагменты тел погибших и 78 обломков самолета на месте крушения военно-транспортного самолета Ту-154 над Черным морем в районе Сочи. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что спасатели продолжают работы в районе катастрофы. По его словам, поиски будут идти столько, сколько потребуется.

Ранее сообщалось, что крушение военно-транспортного самолета Ту-154 Министерства обороны России над Черным морем в декабре прошлого года произошло из-за ошибки экипажа.

Согласно предварительным выводам комиссии по расследованию причин крушения, все системы самолета работали исправно до столкновения с водой. В настоящее время эксперты изучают действия летчиков во время взлета Ту-154. Расследование продвигается медленно из-за низкого качества данных с бортового самописца, выпущенного в 1980-х годах, сообщил «Коммерсант».

Самолет Ту-154, следовавший 25 декабря из Сочи на военную базу в Сирии, упал в Черное море 25 декабря утром. На его борту были артисты ансамбля имени Александрова, военнослужащие, журналисты, экипаж и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка – всего 92 человека. Все они погибли.