Совет Безопасности ООН по инициативе украинской стороны принял заявление, в котором осудил использование тяжелого вооружения на Донбассе и выразил поддержку территориальной целостности Украины. Об этом сообщает постоянное представительство Украины в ООН на странице в Твиттере.

Как говорится в документе, Совет Безопасности ООН выражает серьезную озабоченность из-за опасного обострения ситуации на востоке Украины и призывает к немедленному восстановлению режима прекращения огня.

«Члены Совета безопасности ООН осуждают использование на линии соприкосновения в Донецкой области вооружений, запрещенных Минскими соглашениями, которое приводит к гибели и ранениям людей, в том числе мирных жителей», – говорится в принятом на закрытом заседании Совета безопасности ООН заявлении.

Также в документе выражается полная поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Сегодняшний день прошел с мыслью об Авдеевке и востоке Украины. Завтра продолжим уже как председатель Совбеза ООН. Давление на Россию должно усиливаться», – говорится в сообщении представительства Украины в ООН в Твиттере.

1 февраля Украина начинает свое председательство в Совбезе ООН.

Накануне президент Украины Петр Порошенко поручил заместителю главы Администрации президента Константину Елисееву немедленно вынести вопрос обострения ситуации у Авдеевки на рассмотрение Совета безопасности ООН.

Утром 29 января начались ожесточенные бои неподалеку Авдеевки. Стороны конфликта обвинили друг друга в причинении этих боев. Украинская сторона заявила, что боевики начали обстреливать и сам город, из-за чего возникли проблемы с жизнеобеспечением города. В результате обстрелов Авдеевки с воскресенья, по последним данным украинской стороны, погибли 6 военнослужащих, десятки ранены, также ранены 5 мирных жителей.

Сепаратисты, в свою очередь, заявляют, что двое боевиков погибли, шестеро получили ранения накануне в результате обстрела со стороны украинских силовиков, одна местная жительница погибла.

Контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе неоднократно объявляла режим тишины на востоке Украины, однако обстрелы продолжаются, а стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении перемирия.