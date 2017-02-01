В Севастополе возобновил работу внутригородской паром

В Севастополе 1 февраля возобновила работу паромная переправа, соединяющая Артиллерийскую бухту и площадь Захарова. Об этом рассказал заместитель губернатора города Владимир Базаров, сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства города.

«Суда выкуплены городом у прежнего собственника и поставлены на баланс ГУП «Севморпорт». Проведена ревизия технического состояния, выполнены работы по обеспечению безопасности, получена лицензия на перевозки», – сказал Базаров.

Как сообщается, в ближайшие несколько месяцев линия будет обслуживаться одним паромом. Установлен также график движения: ежедневно, с 06.30 до 19.00 часов, каждый час паром будет отправляться из Артбухты, каждую половину часа – с площади Захарова.

Вместимость парома составляет 22 легковых автомобиля или 16 грузовых. Независимо от количества перевозимых транспортных средств, салон судна рассчитан на перевозку 138 пассажиров.

Ранее сообщалось, что как считает подконтрольный Кремлю начальник управления транспортной инфраструктуры города Игорь Козин, цена на морские пассажирские перевозки в катерах должна остаться на прежнем уровне – 15 рублей.

До этого подконтрольные Кремлю власти Севастополя заявляли о намерении выкупить паромы «Адмирал Истомин» и «Адмирал Лазарев» у ООО «Севастопольские транспортные системы» за 59,2 млн рублей.