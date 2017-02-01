Трамп выдвинул Нила Горсача кандидатом на должность судьи Верховного суда США

Президент США Дональд Трамп во вторник вечером объявил о выдвижении судьи Нила Горсача кандидатом на должность судьи Верховного суда США.

49-летний Горсач из Колорадо является чуть ли не самым младшим кандидатом на такую должность за последние десятилетия.

«Судья Горсач имеет выдающиеся юридические навыки, блестящий ум, огромную дисциплину и получил двухпартийную поддержку», – сказал Трамп, объявляя о выдвижении в Белом доме.

Нил Горсач был назначен в Апелляционный суд США в Денвере президентом-республиканцем Джорджем Бушем в 2006 году.

В случае утверждения в Сенате Горсач может занять место умершего в прошлом году судьи Антонина Скалиа.

Представители Республиканской партии, имея большинство в Сенате, после смерти Скалиа заявили о блокировании любой кандидатуры на должность судьи, вынесенной тогдашним президентом Бараком Обамой.

Ожидается, что с таким назначением в Верховном суде США может быть восстановлено консервативное большинство суда по таким вопросам, как аборты, контроль над огнестрельным оружием, казни и религиозные права.