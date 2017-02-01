В Феодосии с начала текущего года зафиксировали четыре случая наезда на пешеходов, причиной которых стало отсутствие наружного освещения в городе и невнимательность водителей. Об этом сообщили в подразделении ГИБДД по Крыму.

«В январе 2017 года произошло четыре наезда на пешеходов. В связи с отсутствием наружного освещения водители не внимательны и совершают наезды на пешеходов. Поскольку увеличилось число ДТП, при которых пострадали пешеходы, отделением ГИБДД по Феодосии с 25 по 30 января проводилось оперативно-профилактические мероприятия «Пешеход, пешеходный переход», в рамках которых привлечено к админответственности 8 пешеходов и 18 водителей, которые нарушали правила проезда пешеходного перехода и не предоставляли пешеходам преимущества в движении», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подконтрольные Кремлю власти Феодосии намерены провести реконструкцию уличного освещения и использовать светодиодные лампы.

В настоящее время в вечерние часы пиковой нагрузки уличное освещение в Феодосии отсутствует полностью. По данным представителя феодосийского РЭС, такая мера необходима, чтобы избежать отключений жилфонда, поскольку в вечерние часы максимального разбора электроэнергии Феодосия потребляет порядка 41,5 МВт электроэнергии при доведенном лимите в 38 МВт.

В результате подрыва ЛЭП в Херсонской области 22 ноября 2015 года энергоснабжение в Крым прекратили и возобновили после ремонта электролинии 8 декабря. 30 декабря 2015 года ЛЭП снова была повреждена. Однако, после ремонта, линия не была введена в эксплуатацию, и электроэнергия в Крым не поставляется из-за прекращения действия соответствующего договора.

Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани. Тем не менее, продолжаются отключения электроэнергии, в том числе, аварийные.