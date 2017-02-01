В России заявляют о полном субсидировании благоустройства парков в Крыму

Правительство России заявляет, что аннексированный Крым получит 100% субсидий из федерального бюджета на обустройство городских парков. Соответствующе решение опубликовано на сайте правительства России.

Согласно документу, Севастополь получит из федерального бюджета 4,6 млн рублей, Крым – 11,8 млн рублей и эти объекты являются единственными, которые получит субсидии в полном объеме.

Крым и Севастополь должны заключить соглашения о предоставлении субсидии с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России до первого марта, и утвердить правила предоставления и распределения субсидий местным бюджетам до 1 апреля.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».