Контактная группа в Минске соберется в 15:00 – Олифер

Заседание Трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе начнется 1 февраля в Минске в 15:00, сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь экс-президента Украины, представитель Украины в группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, заседание Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции 31 января не состоялось в связи с отсутствием представителей ОРДЛО и России.

«Украинская сторона обсудила обострение ситуации у Авдеевки с головой СММ ОБСЕ в Украине, координатором рабочей подгруппы по безопасности Эртугрулом Апаканом, специальным представителем действующего председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком и военными представителями Украины и России в СЦКК», – добавила Олифер.

Вследствие многодневных обстрелов Авдеевки Донецкой области город остается частично без электричества, в некоторых домах отсутствуют также вода и отопление, есть проблемы с мобильной связью. Украинская военно-гражданская администрация области прекратила обучение детей, развернула оперативный штаб и центры обогрева, заявил премьер Владимир Гройсман во время брифинга накануне поздно вечером. Группировка «ДНР» со своей стороны сообщала об обстрелах ряда населенных пунктов на неподконтрольной Украине территории.

Представители международных организаций и отдельных зарубежных стран призвали стороны конфликта к прекращению огня и выполнения Минских договоренностей. На 1 февраля запланировано заседание комитета министров Совета Европы на уровне послов.