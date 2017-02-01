На российской банкноте в 200 рублей будут размещены символы Севастополя

Совет директоров Банка России принял решение разместить символы Севастополя на банкноте номиналом в 200 рублей.

Как сообщает пресс-служба Банка России, такое решение было принято по итогам общероссийского конкурса по выбору символов для новых банкнот, которые поступят в обращение в конце 2017 года.

«На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя – изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока – мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области. 8 сентября символы», – говорится в сообщении.

Голосование проводилось в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов-участников выбрали 20 лучших. А в течение второго голосования определилась финальная десятка участников. В ходе второго этапа конкурса были опрошены 6 тысяч человек из Российской Федерации и аннексированного Крыма. Респондентам показывали цветные карточки с названиями городов и фотографиями их символов, после чего просили отобрать самые предпочтительные.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».