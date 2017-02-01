Общественное движение «Открытая Россия» Михаила Ходорковского окажет помощь семьям 27 заключенных, которых преследуют по политическим мотивам. Семьи политузников получат по 150 тысяч рублей. Об этом сообщает координатор проекта Мария Баронова.

«Открытая Россия защищала и будет защищать интересы политических заключенных, а также оказывать материальную поддержку их семьям. Можно спорить об общественной опасности совершенных деяний, но несомненно одно – семьи политзаключенных не виноваты в том, что российская власть лишила их кормильцев. И они нуждаются не только в материальной поддержке, им нужно знать, что они не одни. Ведь реальность в России такова, что вы, ваш муж, брат или сестра могут быть завтра привлечены к уголовной ответственности за репост картинки ВКонтакте. Кстати говоря, ни один из подзащитных Правозащиты Открытой России не получил реального срока», – сказала Баронова.

Как сообщается, материальная помощь будет оказана семьям Ильдара Дадина, Ивана Непомнящих, Оксаны Севастиди, Олега Сенцова, Дмитрия Бученкова, Максима Панфилова, Руслана Кутаева, Сергея Никифорова, Алексея Сутуги, Руслана Соколовского, Александра Соколова, Натальи Шариной, Дарьи Полюдовой, Александра Кольченко, Бориса Стомахина, Андрея Бубеева, Алексея Морошкина, Станислава Клыха, Дмитрия Ишевского, Таисии Осиповой, Рафиса Кашапова, Петра Парпулова, Алексея Кунгурова, Святослава Бобышева, Гагика Аванесяна, Андрея Коломийца, Ивана Барыляка.

Основателем движения «Открытая Россия» является бывший совладелец компании ЮКОС Михаил Ходорковский. Он более 10 лет отбыл в заключении в России по двум уголовным делам о налоговых и других финансовых нарушениях, второе из которых правозащитники называют сугубо политическим. Он покинул Россию после того, как президент Владимир Путин помиловал его в декабре 2013 года. Ходорковский живет преимущественно в Швейцарии и Великобритании.