Аксенов: в Крыму не хватает 100 мВт электроэнергии

Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов, заявляет о недостаче 100 мВт электроэнергии в аннексированном Крыму. Об этом Аксенов сообщил 1 февраля во время рабочей встречи с российским директором «Крымэнерго» Виктором Плакидой.

«В зимний период ситуация с электроэнергией стабильная, но есть определенная напряженность, в республике не хватает 100 мВт», – цитирует Аксенова пресс-служба российского правительства.

Директор «Крымэнерго» Виктор Плакида предложил крымчанам экономнее использовать электроэнергию, чтобы избежать дефицита.

«Дефицит в системе сегодня составляет до 100 мВт, при похолодании эта ситуация обострилась. Но электроэнергии будет достаточно в том случае, если мы разумно ею распорядимся. Всегда обращаемся с этим к населению и просим утром и вечером, в часы максимальных нагрузок, не включать без необходимости дополнительные приборы», – считает Плакида.

3 января 2017 года подконтрольный Кремлю министр топлива и энергетики Крыма Светлана Бородулина заявила, что генерирующие мощности «КрымТЭЦ» будут реконструированы и увеличены с нынешних 160 МВт до 400 МВт.

По ее словам, реконструкция генерирующих мощностей «КрымТЭЦ» является одной из приоритетных задач министерства на следующий год.

Строительство двух тепловых электростанций в Симферополе и Севастополе по 470 МВт ведется в рамках российской целевой программы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года». Ввод в эксплуатацию первых блоков тепловых электростанций был запланирован на сентябрь 2017 года, вторых – в 2018 году.

27 декабря 2016 года в Крыму заявили о завершении работы по присоединению газотранспортной системы полуострова к соседней России, крымская система закольцевалась с российской.

Строительство магистрального газопровода Кубань-Крым было завершено раньше планируемого срока. Общая протяженность сухопутной части газопровода диаметром 720 миллиметров составляет 341 км, из них 16 км проложены по дну Керченского пролива. Газопровод в состоянии обеспечить прокачку 2,1 млрд кубометров газа, а при повышении давления – до 4 млрд кубометров ежегодно. Магистраль сможет полностью обеспечить потребности полуострова в природном газе и выполнить программу газификации населенных пунктов.