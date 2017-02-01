В России возобновилось судебное рассмотрение дела против оппозиционера Навального

В российском Кирове 1 февраля началось очередное заседание по новому делу «Кировлес», где в качестве обвиняемых проходят оппозиционер, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и бизнесмен Петр Офицеров.

Накануне в офис ФБК явились судебные приставы. Они сопровождали Навального на рейс в Киров, хотя у него уже был билет на 1 февраля. Офицерова, госпитализированного 30 января, на следующий день выписали из больницы. Он прибыл в Киров одним рейсом с Навальным.

На заседании основатель ФБК назвал меры, применяемые судом и приставами, чрезмерными. Навальный заявил, что он и Офицеров находятся сейчас в суде только потому, что выиграли предыдущую дело.

30 января судья удовлетворил ходатайство стороны обвинения о принудительном приводе Навального и Офицерова на заседание. Никто из обвиняемых и адвокатов в суд Кирова в тот день не прибыл.

В 2013 году Навальный и Офицеров были приговорены к условным срокам. По версии обвинения, они организовали хищение десяти тысяч кубометров леса, что нанесло ущерб бюджету Кировской области в размере 16 миллионов рублей. Европейский суд по правам человека признал приговор неправосудным. После его отмены в ноябре 2016 года Верховный суд России направил дело «Кировлес» на новое рассмотрение.

Радио Свобода ведет прямую трансляцию с заседания суда.