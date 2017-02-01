На рассмотрение апелляции по делу Курбединова самого адвоката не привезли – Полозов

В среду, 1 февраля, в подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма на рассмотрение апелляции по делу адвоката Эмиля Курбединова самого адвоката не привезли. Об этом сообщает Николай Полозов в Твиттере.

По информации Полозова, в маленький зал суда смогли зайти только 6 человек.

Ранее крымский адвокат Джемиль Темишев сообщил, что в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма 1 февраля рассмотрят апелляцию по делу адвоката Эмиля Курбединова.

Адвокат Эмиль Курбединов был задержан в Бахчисарае 26 января, когда ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. В этот же день Железнодорожный районный суд Симферополя, подконтрольный России, признал его виновным в нарушении статьи 20.3 КоАП России (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и арестовал на 10 суток.

Поводом для этого стало то, что в 2013 году Курбединов разместил «Вконтакте» перепост про митинг «Хизб ут-Тахрир» в Симферополе.

Курбединов является одним из ведущих крымских адвокатов, специализирующихся на политических делах. Он сам и его коллеги расценивают арест, как грубое препятствование его адвокатской деятельности.