В ближайшее время очереди в детсады не сократятся – жительница Севастополя

Строительство нескольких детских дошкольных учреждений в Севастополе не «разгрузит» очереди, так как население в городе постоянно увеличивается. Поэтому до 2018 года проблема наличия мест в детских садах останется нерешенной. Такое мнение в утреннем эфире Радио Крым.Реалии высказала жительница Севастополя Елена.

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«До 2018-го год всего лишь остался. Если они, конечно, будут строить так как они привыкли в России делать дороги, эти детские сады, что они будут обваливаться, разваливаться на части. То, наверное, может быть они успеют. Но вряд ли это решит проблему с очередями», – отметила она.

В Крыму в 2017 году будут реализовываться мероприятия, направленные на сокращение очередности в дошкольные учреждения, планируют создать более 8000 мест в детских садах. Об этом заявила подконтрольная Кремлю заместитель министра образования, науки и молодежи Крыма Наталья Журба, сообщают «Новости Крыма». На 2017 год также запланировано приобретение и установка 11 модульных садов с вводом 1090 мест.

Проблему очередей в детские сады отметила российский омбудсмен Татьяна Москалькова во время своего визита в аннексированный Крым в начале мая прошлого года. Увеличение очередей в детсады в Крыму увязывают с массовыми командировками чиновников из России на руководящие должности.