Полиция: в результате обстрелов Авдеевки погибла мирная жительница

В Донецкой области в результате обстрелов Авдеевки от осколочных ранений погибла мирная жительница. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил руководитель полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Авдеевка. Результат утреннего обстрела боевиками города. Буквально 20 минут назад на улице Заводской обнаружен труп женщины, 1955 года рождения, с многочисленными осколочными ранениями», – написал он.

Утром 29 января начались ожесточенные бои неподалеку Авдеевки. Стороны конфликта обвинили друг друга в причинении этих боев. Украинская сторона заявила, что боевики начали обстреливать также и сам город. В результате обстрелов Авдеевки с воскресенья, по последним данным украинской стороны, погибли 6 военнослужащих, десятки ранены, также ранены 6 мирных жителей.

Сложная гуманитарная ситуация и в оккупированной Ясиноватой, напротив Авдеевки по ту сторону линии фронта. Из-за боевых действий на оккупированных территориях тоже погибают или получают ранения мирные жители. Боевики также обвиняют украинскую сторону в обстреле ряда населенных пунктов, в том числе и Донецка. По словам сепаратистов, в результате сегодняшних обстрелов ранены три мирных жителя. В Минобороны Украины эти заявления называют безосновательными.