Депутаты Крыма, бездействовавшие во время блэкаута, не будут принимать участия в выборах – Константинов

Подконтрольный Кремлю глава парламента Крыма Владимир Константинов заявляет, что пятая часть российского депутатского корпуса Крыма не будет участвовать в следующих выборах из-за бездействования во время блэкаута. Об этом он сказал в среду, 1 февраля, на заседании российского президиума совета Крыма, сообщает Крыминформ.

По словам Константинова, пассивное поведение российских депутатов Крыма является «предметом разбирательства на партийном уровне».

«Они посчитали, что в этот период могут заниматься чем угодно, только не проблемами своих избирателей. Мы должны вернуться к этому вопросу, чтобы посмотреть, кто эти люди, и в разведку мы с ними не пойдем. Уж точно мы с ними не пойдем в дальнейшие политические проекты, такие, как выборы 2019 года. Сотрудничество с такими людьми бессмысленно», – заявил Константинов.

Российский глава парламента Крыма добавил, что имена этих депутатов будут озвучены в ближайшее время, но депутатских полномочий по итогам разбирательства никто не лишится.

«В этом квартале мы объявим Крыму, кто же эти 20% депутатского корпуса, кто отказывается участвовать в общественной жизни. Конечно, у нас нет полномочий лишать их мандатов за то, что они не работают, так как процедура такая не предусмотрена, но мы сделаем все выводы на партийном уровне», – отметил Константинов.

В результате подрыва ЛЭП в Херсонской области 22 ноября 2015 года энергоснабжение в Крым прекратили и возобновили после ремонта электролинии 8 декабря. 30 декабря 2015 года ЛЭП снова была повреждена. Однако, после ремонта, линия не была введена в эксплуатацию, и электроэнергия в Крым не поставляется из-за прекращения действия соответствующего договора.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».