Общественный совет: решение Нацсовета по «Дождю» соответствует законодательству Украины

Общественный совет при Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания поддержал решение регулятора по ограничению ретрансляции российского телеканала «Дождь» на территории Украины. Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

«Общественный совет понимает, что создание либеральной информационной телепрограммы в тоталитарной стране, которой является Российская Федерация, является тяжелым и опасным делом и требует определенных компромиссов со стороны редакции. Впрочем, такие компромиссы неприемлемы для Украины в вопросах ее территориальной целостности. Распространение информации, легализирующей оккупацию АР Крым, на территории Украины является недопустимым», – говорится в сообщении.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 12 января обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала «Дождь» из-за непризнания каналом суверенитета Украины и территориальной целостности, а также трансляции российской рекламы.

Как заявил член Нацсовета Сергей Костинский, телеканал называл административную граница между Херсонской областью и АР Крым границей между Украиной и Россией, также показывает карту России, на которой Крым показан как территория России.

По его словам, в 2016 Нацсовет неоднократно фиксировал нарушения украинского законодательства со стороны телеканала, в частности, транслировалась российская реклама, а журналисты телеканала незаконно посещали аннексирован Крым с нарушением украинского законодательства.