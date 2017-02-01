Жебривский: в Авдеевке сохраняется режим тишины

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявляет о соблюдении в подконтрольной власти Украины Авдеевке Донецкой области режима тишины.

«Сейчас здесь режим тишины. Бригада электриков ДТЭКу выехала на место прорыва ЛЭП», – написал он в Фейсбуке.

По словам Жебривского, в районе старой Авдеевки работает рабочая группа для фиксирования повреждений вследствие утреннего обстрела микрорайона «Град». «Коммунальщики ремонтируют крыши и окна. Газовые бригады ликвидируют поврежденные взрывами и осколками газопроводы между домами», – добавил он.

Около 12:00 1 февраля Жебривский заявил, что российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантии прекращения огня в районе Авдеевки, в которой сложилась сложная гуманитарная ситуация из-за обстрелов.

После этого в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что спасатели и электротехнические бригады ДСНС получили разрешение на проведение осмотра, разминирования и необходимых работ для восстановления энергоснабжения Авдеевки.

Вследствие многодневных обстрелов Авдеевки Донецкой области город остается частично без электричества, в некоторых домах отсутствуют также вода и отопление, есть проблемы с мобильной связью. Донецкая военно-гражданская администрация области прекратила обучение детей, развернула оперативный штаб и центры обогрева, заявил премьер Владимир Гройсман во время брифинга накануне поздно вечером. Группировка «ДНР», со своей стороны, сообщала об обстрелах ряда населенных пунктов на неподконтрольной Украине территории. Сложная гуманитарная ситуация сложилась в оккупированной Ясиноватой, напротив Авдеевки по ту сторону линии фронта.

В специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 1 февраля заявили, что из-за отсутствия электричества на Верхнекальмиуской фильтрационной станции без воды и отопления могут остаться и оккупированные боевиками Донецк, Ясиноватая и часть Макеевки.

Представители международных организаций и отдельных зарубежных стран призвали стороны конфликта к прекращению огня и выполнению Минских договоренностей.