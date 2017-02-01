Власти Крыма надеются на рост доходов в бюджет полуострова

Подконтрольные Кремлю министерство финансов Крыма выразило надежду на то, что в 2017 году поступления в бюджет полуострова увеличатся на 23,2% по сравнению с прошлым годом. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает пресс-служба крымского ведомства.

«По сравнению с 2016 годом поступления в казну вырастут на 24,8 млрд руб, или на 23,2%. Такой рост связан как с увеличением налоговых и неналоговых поступлений на 11,2%, или на 3,4 млрд руб, до 33,7 млрд руб, так и с ростом безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 23%, или на 18,3 млрд руб, до 98 млрд руб», – говорится в сообщении.

По словам российского заместителя министра Натальи Зиновьевой, около 40% этих средств отправят на развитие экономики Крыма.

«Более 37% общих расходов, или 50,4 млрд руб. планируется направить на национальную экономику (развитие отраслей). Это почти на 3 миллиарда рублей, или на 6,1% больше, чем в 2016 году. В том числе львиную долю запланировано направить на развитие дорожного хозяйства – 26 миллиардов рублей; на развитие водного хозяйства – 5,4; на развитие топливно-энергетического комплекса – 2,9; на развитие сельского хозяйства – 2 миллиарда», – отмечает Зиновьева.

31 января пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Крыма сообщила о намерении правительства России направить в текущем году более 194 млн рублей субсидий бюджету аннексированного Крыма на поддержку предпринимателей полуострова.

В сообщении уточняется, что деньги будут направлены на поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».