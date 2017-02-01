В России двух офицеров ФСБ и сотрудника «Касперского» обвинили в госизмене

В России 1 февраля двум офицерам Федеральной службы безопасности России (ФСБ) и сотруднику «Лаборатории Касперского» предъявлены обвинения в государственной измене, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.

Он уточнил, что речь идет о главе отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслане Стоянове, начальнике отдела центра информационной безопасности ФСБ Сергее Михайлове и его заместителе Дмитрии Докучаеве. Об их аресте по делу о взломе персональных аккаунтов высокопоставленных российских чиновников стало известно на минувшей неделе.

Сообщалось, что фигурантами этого дела стали шесть человек, включая журналиста Владимира Аникеева, который предположительно является организатором хакерской группы «Шалтай-Болтай». Она получила известность благодаря публикациям в Сети, как утверждалось, переписки Дмитрия Медведева, Тимура Прокопенко и других высокопоставленных чиновников.

РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник сообщает, что Аникеев сотрудничает со следствием, а его дело является самостоятельным и не имеет отношения к обвинениям против сотрудников ФСБ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду заявил, что аресты сотрудников ФСБ никак не связаны с обвинениями со стороны США в хакерских атаках.