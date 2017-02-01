Джамала не планирует писать песню о нынешней ситуации в Крыму

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала считает, что писать песню о ситуации в аннексированном Крыму неправильно, что это можно расценивать как спекуляцию на этой теме.

«Это спекуляция, это некрасиво и неправильно. У меня может быть только одна такая песня за всю жизнь, как «1944». Если я буду каждый день писать такую песню, это будет скучно и неинтересно. Она (песня «1944» – КР) прошла и сломала все шаблоны, потому что была искренней. Если бы кто-то услышал фальшь и спекуляцию, песня бы ни за что не выиграла бы. Я иду дальше –​ с новыми мыслями, с новыми чувствами», – сказала в комментарии Крым.Реалии певица во время пресс-конференции в Киеве 1 февраля.

Джамала отметила, что ее вдохновила поддержка крымчан после победы на «Евровидении-2016».

«Мне грустно, что наши соседи настолько испугались этой победы, что посвятили мне тысячи передач, где пытались найти все, что угодно. Их встрепенула моя победа, потому что вдохновила людей. Очень страшны люди, которые вдохновлены свободой, у них есть стремление идти вперед. Они способны на все», – сказала певица.

На пресс-конференции Джамала анонсировала концерт с новой программой «I Believe in U», который пройдет в Киеве 12 мая во Дворце спорта.

Певица из Крыма Джамала победила на песенном конкурсе «Евровидение-2016», финал которого состоялся в столице Швеции Стокгольме в ночь на 15 мая. Крымчанка выступила с песней «1944», рассказывающей о депортации крымских татар. По правилам конкурса, теперь Украина будет принимать конкурс «Евровидение» на своей территории в 2017 году. Конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве.