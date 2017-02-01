Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала планирует сотрудничать с Международной организацией по миграции. Об этом рассказал ее PR-менеджер Денис Козловский на пресс-конференции в Киеве 1 февраля, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Мы сейчас в состоянии переговоров с организацией по миграции ООН, они хотят снова привлечь Джамалу к сотрудничеству. Она уже была послом доброй воли три года назад, снималась в их документальном фильме на тему торговли людьми, и сейчас очередной этап этого проекта», – сказал Козловский.

На пресс-конференции Джамала анонсировала концерт с новой программой «I Believe in U», который пройдет в Киеве 12 мая во Дворце спорта.

Певица из Крыма Джамала победила на песенном конкурсе «Евровидение-2016», финал которого состоялся в столице Швеции Стокгольме в ночь на 15 мая. Крымчанка выступила с песней «1944», рассказывающей о депортации крымских татар. По правилам конкурса, теперь Украина будет принимать конкурс «Евровидение» на своей территории в 2017 году. Конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве.

В конце декабря 2016 года певица Джамала присоединилась к кампании ООН по защите прав человека Международной организации по миграции. Певица снялась в ролике, в котором призвала украинцев быть независимыми и защищать свои права.