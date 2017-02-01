В Керчи сообщают о массовых отключениях света, магазины перешли на генераторы

В Керчи начались массовые отключения электроэнергии. По сообщениям местных СМИ, крупные районы города отключают от электроснабжения утром и вечером.

Керченский сайт «Керчь ФМ» 1 февраля цитирует местных предпринимателей, которые утверждают, что чиновники из отдела торговли подконтрольной Кремлю администрации Керчи вынуждают владельцев магазинов переходить на генераторы, в случае отказа угрожают отключать от электроснабжения торговые места.

«Мы продукты закупали, когда не было мороза. Мы что должны отключать камеры? Нам никто в прошлом году ничего не компенсировал за пропавшие продукты», – цитирует предпринимательницу керченское издание.

В управлении торговли журналисту «Керчь ФМ» заявили, что это неопубликованное распоряжение российского главы Крыма Сергея Аксенова.

Как сообщает сайт «АН-Керчь», массовые отключения электроэнергии в Керчи начались с субботы 28 января, однако местным жителям в «Крымэнерго» не поясняют причин, по которым длительным отключениям подвергаются крупные спальные районы.

Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов 1 февраля заявил о недостаче 100 мВт электроэнергии в аннексированном Крыму. Директор «Крымэнерго» Виктор Плакида предложил крымчанам «экономнее использовать электроэнергию, чтобы избежать дефицита».

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, наблюдаются проблемы с электроснабжением. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.