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Новости

У Лутковской надеются на скорое перемещение 16 заключенных из Крыма

Иллюстрационное фото, (©Shutterstock)

Иллюстрационное фото, (©Shutterstock)

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В офисе украинского Омбудсмена Валерии Лутковской в ближайшее время рассчитывают на перемещение 16 заключенных из аннексированного Крыма на материковую часть Украины. Об этом 1 февраля в комментарии Крым.Реалии рассказал представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга.

«Мы очень надеемся, что это (передача некоторых заключенных из Крыма на материковую часть УкраиныКР) будет выполнено как можно скорее, поскольку были договоренности и завершены различные процедуры. Мы понимаем, что у Татьяны Николаевны (обмудсмена России Татьяны Москальковой – КР) идет коммуникация со своими органами власти. Теперь мы надеемся, что все достигнутые договоренности будут достигнуты на практике», – заявил Чаплыга.

Во время интернет-конференции 1 февраля Омбудсмен Украины Валерия Лутковская заявила, что «заключенные, которые находились в учреждениях исполнения наказаний в Крыму по состоянию на март 2014 года и выразили соответствующее желание, должны быть перемещены в учреждения исполнения наказаний Херсона и Николаева. Но на сегодня выполнить эту договоренность пока не удалось».

Во время визита 26 декабря в аннексированный Крым уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской позволили посетить трех из 42 украинских политзаключенных. В том числе омбудсмен смогла встретиться с тремя фигурантами «дела 26 февраля» – Ахтемом Чийгозом, Али Асановым и Мустафой Дегерменджи.

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