У Лутковской надеются на скорое перемещение 16 заключенных из Крыма

В офисе украинского Омбудсмена Валерии Лутковской в ближайшее время рассчитывают на перемещение 16 заключенных из аннексированного Крыма на материковую часть Украины. Об этом 1 февраля в комментарии Крым.Реалии рассказал представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга.

«Мы очень надеемся, что это (передача некоторых заключенных из Крыма на материковую часть Украины – КР) будет выполнено как можно скорее, поскольку были договоренности и завершены различные процедуры. Мы понимаем, что у Татьяны Николаевны (обмудсмена России Татьяны Москальковой – КР) идет коммуникация со своими органами власти. Теперь мы надеемся, что все достигнутые договоренности будут достигнуты на практике», – заявил Чаплыга.

Во время интернет-конференции 1 февраля Омбудсмен Украины Валерия Лутковская заявила, что «заключенные, которые находились в учреждениях исполнения наказаний в Крыму по состоянию на март 2014 года и выразили соответствующее желание, должны быть перемещены в учреждения исполнения наказаний Херсона и Николаева. Но на сегодня выполнить эту договоренность пока не удалось».

Во время визита 26 декабря в аннексированный Крым уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской позволили посетить трех из 42 украинских политзаключенных. В том числе омбудсмен смогла встретиться с тремя фигурантами «дела 26 февраля» – Ахтемом Чийгозом, Али Асановым и Мустафой Дегерменджи.