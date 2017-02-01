Власти Крыма не смогут решить проблему с разбросом тарифов на воду до 2020 года

Подконтрольные Кремлю власти Крыма не смогут до 2020 года решить проблему с разбросом стоимости одного кубического метра воды в разных регионах полуострова. Об этом сообщила глава комитета по ценам и тарифам подконтрольного Кремлю правительства Крыма Нина Зотович, сообщает ТАСС.

По словам Зотович, для установления единого тарифа для воды власти Крыма решили взять за основу опыт Московской области соседней России, но говорить, когда его можно будет применить к реалиям Крымского полуострова – сложно.

«Изучив их опыт (Московской области соседней России – КР), мы увидели, что это достаточно эффективно. Безусловно, введение этого тарифа происходит не разово, не за один год, и сейчас говорить о конкретной дате введения единых тарифов будет некорректно. Эту работу мы планируем завершить к 2020 году», – сказала Нина Зотович.

В аннексированном Крыму растут тарифы на коммунальные услуги. С 1 января подняли стоимость некоторых видов коммунальных услуг на 10-15%. В начале зимы подорожали электроэнергия, вода, тепло- и газоснабжение. При этом чиновники говорят, что цены на крымский газ – в два раза ниже обоснованных.

Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов считает, «необходимостью» повышения тарифов ЖКХ до «экономически обоснованного уровня». Об этом Аксенов сообщил 31 января 2017 года.