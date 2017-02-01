По итогам сбора налогов за 2016 год, в северном Крыму насчитали 38 миллионеров. Об этом 1 февраля сообщает «рупор» крымского правительства Крыма сайт «Крыминформ», который цитирует заместителя начальника межрайонной инспекции №2 российской Федеральной налоговой службы по Крыму Александра Козельского.

«По состоянию на 1 января текущего года было представлено около 3 тысяч деклараций от индивидуальных предпринимателей и населения, проживающего в Северном Крыму. При этом 38 лиц задекларировали свои доходы, полученные в 2016 году, в размере более 1 млн рублей», – рассказал Козельский.

В апреле подконтрольный России парламент Крыма принял закон, регламентирующий освобождение от должности лиц, замещающих государственные должности, в связи с утратой доверия.

Основанием для увольнения, согласно местному закону, в частности, является непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является чиновник. Увольнению также подлежат лица, не предоставляющие сведений о собственных доходах и доходах своей семьи.

Под действие документа не попадают лица, назначенные на должность главы аннексированного Россией Крыма и мирового судьи.