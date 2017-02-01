Глава МИД Великобритании призвал стороны конфликта на Донбассе к сдержанности

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал стороны конфликта на Донбассе к сдержанности и выразил обеспокоенность в связи с ухудшением гуманитарной ситуации.

«Первоочередным приоритетом должна быть безопасность и полное прекращение огня, как предусмотрено минскими договоренностями. Я призываю все стороны проявить сдержанность и способствовать восстановлению объектов критически важной инфраструктуры и оказанию помощи уязвимым группам», – заявил он.

При этом Джонсон отметил, что санкции против России не могут быть сняты, пока не выполнены Минские соглашения.

Великобритания продолжает стоять на позиции полной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, добавил он.

В последнее время на Донбассе обострилась ситуация, в частности, с 29 января продолжаются ожесточенные бои неподалеку Авдеевки. Город остается частично без электричества, в некоторых домах отсутствуют также вода и отопление, есть проблемы с мобильной связью.

По данным ГСЧС, в Авдеевке работают 11 пунктов обогрева, водоснабжение местных жителей осуществляется по графику два раза в сутки, а теплоснабжение осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали на природном газе, в квартирах температура воздуха достигает 15 градусов тепла.

Стороны конфликта обвинили друг друга в начале боев у Авдеевки, а также заявляют о жертвах среди мирного населения в результате обстрелов. Также сообщается о сложной гуманитарной ситуации и в оккупированной Ясиноватой, напротив Авдеевки по ту сторону линии фронта.