Радио Крым.Реалии. «Пальмовые реки, соевые берега». Какие продукты едят крымчане?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии 1 февраля говорят о качестве продуктов питания на полках крымских магазинов. Как изменилось их качество после аннексии полуострова, что добавляют в продукты российские предприятия для удешевления продукции и как некачественные продукты влияют на здоровье?

На эти вопросы ответят директор экспертного департамента негосударственного проекта «Росконтроль» Максим Рудаков и председатель правления научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз «ТЕСТ» Валентин Безрук. Ведущий программы – Александр Янковский.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.