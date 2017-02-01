Обстрелом украинского самолета в Черном море Россия демонстрирует свое превосходство – эксперт

Обстрелом украинского транспортного самолета в Черном море Россия провоцирует Украину и демонстрирует свое превосходство. Об этом в комментарии Крым.Реалии заявил 1 февраля заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

«Это демонстрация Россией того, что она контролирует Черное море и диктует Украине свои условия. Россия четко знает, что Украина не имеет средств в Военно-морских силах, чтобы дать отпор в полной мере», – заявил Самусь.

По его словам, сейчас Россия нарушила морское Международное право, поэтому Украина должна провести специальное расследование.

«По всем канонам морского Международного права, зона в которой был обстрелян самолет – это наша территория, наша экономическая зона. Поэтому должна быть жесткая реакция и проведено отдельное расследование, в том числе, на уровне ООН», – добавил Самусь.

1 февраля министр обороны Украины Степан Полторак​ сообщил, что в Черном море обстреляли транспортный самолет Вооруженных сил Украины. По словам украинского министра, во время осуществления тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Россией буровых вышек, из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Ан-26. Полторак утверждает, что в результате обстрела самолет получил повреждения. Экипаж при этом не пострадал.