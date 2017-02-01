Российский правозащитный центр «Мемориал» подал в суд на телеканал РЕН ТВ

В России правозащитный центр «Мемориал» требует признать не соответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию ряд видеосюжетов российского телеканала РЕН ТВ, удалить их с сайта и из социальных сетей и выплатить 200 тысяч рублей компенсации. Об этом 1 февраля сообщает Радио Свобода.

Поводом стало освещение РЕН ТВ церемонии награждения победителей ежегодного конкурса исторических работ, который проводится «Мемориалом» среди старшеклассников.

28 апреля 2016 года на сайте телеканала были опубликованы несколько видеосюжетов, сопровождавшихся текстовыми комментариями, в которых утверждалось, будто организаторы конкурса рассказывают детям, что «фашисты несли в Россию европейские ценности».

«Мемориал» пытался уладить спор через Общественную коллегию по жалобам на прессу, которая признала распространенную РЕН ТВ информацию «злонамеренной ложью», порочащей конкретную общественную организацию. Однако представители телеканала назвали претензии правозащитников фарсом.