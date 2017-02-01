Об обстреле украинского самолета над Черным морем надо проинформировать Совбез ООН – эксперт

Украина должна реагировать на проявление российской агрессии на международном уровне, об обстреле украинского военного самолета над Черным морем 1 февраля необходимо проинформировать Североатлантический альянс, Совет Европы, ООН. Об этом Крым.Реалии сообщил руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

«Вопрос об этих агрессивных действиях должен быть поднят и на заседании Совета безопасности ООН, которое пройдет завтра. Не нужно забывать, что это территориальные воды Украины, и Украина имеет право совершать там любые полеты. Тем более что это не истребитель, не бомбардировщик, это самолет, который не имеет вооружения, и открывать по нему огонь – это нарушение международного права. В данном случае Россия проявила очередной акт агрессии», – сказал эксперт.

Мусиенко добавил, что сейчас украинская армия и украинский флот не могут противостоять российским силам в Крыму, и о военном ответе на такие действия «не может идти речи».

1 февраля министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что в Черном море обстреляли транспортный самолет Вооруженных сил Украины. По словам украинского министра, во время осуществления тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Россией буровых вышек, из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Ан-26.

Полторак утверждает, что в результате обстрела самолет получил повреждения. Экипаж при этом не пострадал.