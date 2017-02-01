В России хотят провести марш памяти убитого оппозиционного политика Немцова

В России организаторы марша памяти Бориса Немцова передали в среду 1 февраля в мэрию Москвы открытое письмо с призывом согласовать проведение марша памяти Бориса Немцова.

Мероприятие хотят провести в центре российской столицы 26 февраля.

Накануне один из организаторов марша памяти Илья Яшин сообщил, что письмо на имя главы города Сергея Собянина подписали известные общественные и политические деятели.

Оргкомитет акции хочет провести ее по маршруту Китай-город – Москворецкая набережная – Большой Москворецкий мост, где был убит Борис Немцов.

Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года. По этому делу были задержаны Заур Дадаев, Шадид и Анзор Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

Организатором преступления следствие называет Руслана Мухудинова – бывшего офицера батальона «Север» МВД Чечни, заказчиками – неких «неустановленных лиц».

Члены семьи и соратники Немцова недовольны ходом расследования. Они требуют допросить главу Чечни Рамзана Кадырова и переквалифицировать дело на статью «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля».