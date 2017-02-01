Суд в Гааге: первые слушания по иску Украины против России проведут в марте

Международный суд сообщил, что проведет первые открытые слушания по иску Украина против России с 6 по 9 марта.

На слушаниях в Гааге, где работает этот высший судебный орган в системе ООН, должно рассматриваться применение временных мер, о которых просит Украина, которая будет судиться с Россией в деле о применении международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и со всеми формами расовой дискриминации.

Украина обратилась в Международный суд с настоящим иском 16 января, прося суд установить, что Россия нарушила эти конвенции своей поддержкой боевиков на Донбассе и в других местах, а также незаконной оккупацией Крыма и преследованием там крымскотатарской и украинской общин.

Украина также просит Международный суд о временных мерах на время рассмотрения дела. Среди таких мер – добиться от России немедленно прекратить материальную и иную поддержку «групп, что прибегали к актам терроризма против гражданских в Украине», и оказать давление на такие группы, чтобы они в дальнейшем не делали таких актов, а также воздержаться от дискриминации в Крыму, в частности, остановить действие запрета Меджлиса крымскотатарского народа и его деятельности и расследовать исчезновения крымских татар.

После российской аннексии Крыма на Донбассе продолжается вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».