ГПУ: в Авдеевке задержали крымчанина, который корректировал огонь противника

Сотрудники украинской прокуратуры совместно с контрразведкой СБУ в Авдеевке задержали 1 февраля мужчину, которого подозревают в том, что он «корректировал огонь противника». Задержанного везут в Киев, им оказался крымчанин Андрей Третьяков 1973 года рождения, сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

«Сейчас задержанного доставляют в Киев для продолжения следственных действий и избрания меры пресечения», – отметила она.

Лариса Сарган добавила, что мужчину подозревают в преступлении по статье 258-3 УК Украины (Создание террористической группы или террористической организации), которое наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее 1 февраля пресс-служба СБУ сообщила, что мужчина, задержанный в районе Авдеевской промзоны, дал первые показания. При попытке штурма позиций украинских подразделений 29 января он получил ранения и был покинут своими подельниками, отметили в ведомстве.

«Террорист по кличке «Голова» в 2014 году присоединился к бандформирования «Восток», в 2016 году перешел в другой вооруженной группировки т.н. «ДНР». Во время допроса боевик подтвердил многочисленные факты присутствия на временно оккупированной территории Донецкой области российских военных и инструкторов по боевой подготовке», – говорится в сообщении.

Комментариев задержанного на данный момент нет.

После российской аннексии Крыма на Донбассе продолжается вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».