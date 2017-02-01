В Севастополе возобновила работу переправа «Артиллерийская бухта-Северная»

В Севастополе 1 февраля возобновила работу паромная переправа, соединяющая Артиллерийскую бухту и площадь Захарова

В Севастополе 1 февраля возобновила работу паромная переправа, соединяющая Артиллерийскую бухту и площадь Захарова. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

Как сообщил заместитель российского губернатора Севастополя Владимир Базаров, суда выкуплены городом у прежнего собственника и поставлены на баланс ГУП «Севморпорт».

«В ближайшие несколько месяцев линия будет обслуживаться одним паромом. Установленный график движения: ежедневно, с 06.30 до 19.00 часов. Каждый полный час паром будет отправляться из Артбухты, каждую половину часа – с площади Захарова», – говорится в сообщении.

Второй паром обещают поставить на линию с 1 июня, после чего интервал движения изменится на получасовой.

«Переправа удобна жителям и гостям города, необходима, как альтернативный способ доставки машин «скорой помощи», аварийных и спасательных служб при возникновении экстренных ситуаций. Важно и то, что паромом проще пользоваться маломобильной группе населения, для которых затруднительна посадка на катера», – добавил Владимир Базаров.

По информации департамента здравоохранения Севастополя, за сутки паромами пользуются 8-10 машин экстренной медицинской помощи.

Вместимость парома составляет 22 легковых автомобиля или 16 грузовых, салон рассчитан на перевозку 138 пассажиров. Как сообщили в ведомстве, стоимость проезда для пассажиров составляет 20 руб., для автомобилей длиной до 7 м – 200 руб., свыше 7 м – 250 руб.

Работа паромной переправы «Артиллерийская бухта – Северная сторона» была остановлена в конце сентября 2016 года.