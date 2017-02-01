В Ялте и Гурзуфе несколько раз за день отключают электроэнергию

В Ялте и окрестностях в среду 1 февраля массово отключают электроснабжение. Как сообщили Крым.Реалии местные жители, в Ялте за день электричество пропадало несколько раз.

В Гурзуфе 1 февраля электроснабжение отключали пять раз, сообщают местные жители.

При этом на сайте «Крымэнерго» в графике плановых отключений для ремонта электрооборудования не запланированы отключения электричества в Ялте и Гурзуфе 1 февраля. Сообщений об авариях на электросетях в этом районе тоже нет.

Тем временем в Керчи начались массовые отключения электроэнергии. По сообщениям местных СМИ, крупные районы города отключают от электроснабжения утром и вечером, а местных предпринимателей обязывают переходить на генераторы.

Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов 1 февраля заявил о недостаче 100 мВт электроэнергии в аннексированном Крыму. Директор «Крымэнерго» Виктор Плакида предложил крымчанам «экономнее использовать электроэнергию, чтобы избежать дефицита».

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, наблюдаются проблемы с электроснабжением. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.