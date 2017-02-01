Суд в России поместил Алексея Навального под подписку о невыезде

Суд в российском Кирове 1 февраля поместил оппозиционера Алексея Навального под подписку о невыезде.

Как сообщил в «Твиттере» директор основанного Навальным российского Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов, оппозиционер отказался подписать документ о мере пресечения.

В субботу оппозиционер планирует быть в Петербурге на открытии своего избирательного штаба. Навальный намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России на выборах 2018 года.

По словам Рубанова, второй подсудимый по делу о хищении в компании «Кировлес» – предприниматель Петр Офицеров также помещен под подписку о невыезде.