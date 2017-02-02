В Севастополе сообщают об обновлении оборудования в школах

В Севастополе сообщают об обновлении материально-технической базы школ города. Как сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства, 1 февраля Билингвальная гимназия №2 получила новое оборудование для кабинетов начальных классов.

Как сообщается, на 5 миллионов рублей, выделенные в рамках госпрограммы развития системы образования, гимназия приобрела четыре комплекта оборудования для начальной школы: мультимедийные доски, проекторы, ноутбуки для учителей, лабораторное и экспериментальное оборудование.

По словам директора гимназии Марины Шмидман, новое оборудование «помогает детям качественнее усваивать информацию, проводить наглядные опыты и эксперименты».

Как сообщается, учащиеся могут работать с мультимедийной доской на уроке не более 30 минут. Все задания, которые выполняются на доске, могут быть сохранены, повторены на последующих уроках или продемонстрированы на родительском собрании. В случае, если ребенок ошибается при выполнении задания, доска указывает на ошибку и предлагает выполнить задание повторно.