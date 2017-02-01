Аксенов: Крымские объекты культурного наследия перевели в правовое пространство России

Государственный комитет по охране культурного наследия подконтрольного Кремлю правительства Крыма завершил перевод всех объектов культурного наследия, находящихся на территории полуострова, в правовое пространство России, заявил 1 февраля назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Фейсбуке.

«Таким образом, 218 объектов имеют статус объектов культурного наследия федерального значения, 1795 отнесены к категории регионального значения и 2505 – к выявленным объектам культурного наследия», – говорится в сообщении.

По словам Аксенова, в 2016 году осуществлялись работы на 20 объектах культурного наследия в рамках «Федеральной программы развития Крыма».

«Некоторые подрядчики не проявили должной ответственности и не довели дело до конца, сейчас идет процесс ликвидации отставания в графике. Задача, которая стоит перед комитетом, поставлена конкретно – все работы выполнить», – добавил Аксенов.

Накануне посол по особым поручениям, заместитель председателя национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Сергей Рева сообщил, что украинская сторона на будущей сессии ЮНЕСКО, которая пройдет в Кракове, намерена настаивать на отправке мониторинговой миссии организации в аннексированный Крым.

По его словам, мониторинговая миссия должна исследовать состояние «Херсонеса Таврического» и других объектов культурного наследия, которые внесены в предварительный список организации. К ним относятся Бахчисарайский дворец и Судакская крепость.