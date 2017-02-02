«Росконтроль»: в России подделывают половину продуктов

Около 50% молочной и мясной продукции в России является фальсификатом, где заявленный состав товара и его содержание отличаются. Об этом в вечернем эфире Радио Крым.Реалии 1 февраля рассказал директор экспертного департамента негосударственного проекта «Росконтроль» Максим Рудаков.

«Наши проверки, которые проводятся в течение трех с половиной лет в виде общественного контроля, показывают статистику проблем с качеством, фальсификацией состава – несоответствием того, что написано на этикетке и внутри – более 50% в среднем по разным категориям продуктов», – сказал Рудаков.

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Специалист рассказал, что сейчас в России фальсификатом могут оказаться продукты любых ценовых категорий. По словам Рудакова, подделка продукта «всегда экономически обоснована» и связана с заменой более дорогого сырья более дешевым.

«С точки зрения статистики по отраслям молочная и мясная продукция лидируют, это самые большие сегменты продукции, которая потребляется. Основная история связана с более недорогими товарами, но это совершенно не говорит о том, что если вы где-то переплатите за товар, особенно если речь идет о каком-нибудь псевдофермерском продукте, то не факт, что он фермерский и что он лучше, качественнее, безопаснее», – подчеркнул Рудаков.

27 января 2017 года в отделе по надзору в области ветеринарии управления Россельхознадзора аннексированного Россией Крыма сообщили, что половина молочной и мясной продукции, которая реализуется на полуострове, фальсифицирована. Об этом сообщила начальник ответственного ведомства Светлана Шамбозова. В результате внезапной проверки продуктов питания в детских садах полуострова выяснилось, что состав 22% протестированной молочной продукции и 50% мяса не соответствует заявленному на этикетке.

В апреле 2016 года глава совета регионального отделения Объединения потребителей России Олег Егоров сообщил, что в Крыму продаются российские контрафактные продукты. Егоров подчеркнул, что ввозимая из России продукция дешевле из-за добавления консервантов. Именно поэтому, по его словам, крымские магазины отдают предпочтение не свежей крымской продукции, которая хранится два-три дня, а российской, которая хранится полгода-год.